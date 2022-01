I Giorni della merla: tra leggenda e realtà (Di venerdì 28 gennaio 2022) I Giorni della merla, che cadono il 29, 30 e 31 gennaio, per tradizione rappresentano i 3 Giorni più freddi dell’anno. Ma è proprio così? Vediamo cosa ci raccontano le leggende in merito a tale periodo. Giorni della merla: leggende e previsioni meteo Le leggende legate ai Giorni della merla sono principalmente due, quella del comignolo e quella del gennaio impertinente. Nella leggenda del comignolo, si narra che le merle un tempo avessero le piume bianche. Tuttavia, durante un inverno particolarmente freddo, una famiglia di merli si nascose dentro un comignolo per scaldarsi, ma quando uscì da tale rifugio, il primo febbraio, i piccoli volatili erano diventati tutti neri. Diversa la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) I, che cadono il 29, 30 e 31 gennaio, per tradizione rappresentano i 3più freddi dell’anno. Ma è proprio così? Vediamo cosa ci raccontano le leggende in merito a tale periodo.: leggende e previsioni meteo Le leggende legate aisono principalmente due, quella del comignolo e quella del gennaio impertinente. Nelladel comignolo, si narra che le merle un tempo avessero le piume bianche. Tuttavia, durante un inverno particolarmente freddo, una famiglia di merli si nascose dentro un comignolo per scaldarsi, ma quando uscì da tale rifugio, il primo febbraio, i piccoli volatili erano diventati tutti neri. Diversa la ...

