I Fatti Vostri | Paola e la figlia neonata scambiata in culla | “L’ho allattata e coccolata | poi mio marito se ne è accorto Sono rimasta pietrificata”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Poche ore dopo il parto era andata a prendere la sua bambina. L’ha, scattato foto per farla vedere ai parenti e invece, non era sua. Il motivo? Uno scambio di culle. Siamo all’ospedale Fondazione Poliambulanze di Brescia. A raccontare il fatto è stata la signora, intervenuta a Idurante la puntata di oggi 28 gennaio. “Ho partorito i primi di ottobre all’1.55 di notte. Il parto è andato bene, ho abbracciato la mia quartaper un attimo, per la questione Covid ho dovuto attendere il tampone. Il mattino successivo mi hanno portato in reparto perché non c’erano posti letto, qui ho atteso un pochino per il tampone. Una volta giunta la notizia che potevo vedere miaandata ...

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Poche ore dopo il parto era andata a prendere la sua bambina. L'ha, scattato foto per farla vedere ai parenti e invece, non era sua. Il motivo? Uno scambio di culle. Siamo all'ospedale Fondazione Poliambulanze di Brescia. A raccontare il fatto è stata la signora, intervenuta a I Fatti Vostri durante la puntata di oggi 28 gennaio. "Ho partorito i primi di ottobre all'1.55 di notte. Il parto è andato bene, ho abbracciato la mia quarta figlia per un attimo, per la questione Covid ho dovuto attendere il tampone. Il mattino successivo mi hanno portato in reparto perché non c'erano posti letto, qui ho atteso un pochino per il tampone. Una volta giunta la notizia che potevo vedere mia figlia sono andata...

A I Fatti Vostri parla la signora Paola, la donna che ha allattato una bambina non sua a causa di uno scambio di culle e che da allora vive in un incubo. La donna ha denunciato ...