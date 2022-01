I 101 franchi tiratori che affossarono Prodi | i veleni e tradimenti dietro la mancata elezione

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’del presidente della Repubblica in Italia è sempre stato un momento particolare, determinata dalle migliori e dalle peggiori caratteristiche della politica. Incontri notturni, sussurri nei corridoi, accordi sottobanco… I nemici di sempre che si scoprono vicinissimi e i più fidati alleati guardati con sospetto nella corsa per il Quirinale. Esemplare di questo momento così scivoloso è stata ladi Romanonel 2013, con la vicenda degli ormai infaustamente noti 101. Un periodo di profonda crisi della Repubblica che ha lasciato le sue cicatrici, con ripercussioni a cui assistiamo ancora oggi., i 101e la strada irta di pericoli per il Quirinale Con ...

amalajz4 : Anche questa volta i franchi tiratori sono stati 101. Pazzesco. - Enrico5360 : @monicaguerzoni @franco_sala Ma dove li hai visto 101 franchi tiratori? Fatti due conti algebrici. Su ci puoi arrivare - castell32082033 : RT @Pinucci63757977: #Salvini,che non ne imbrocca una, ha tentato di battere il record di 101 di Bersani ma si è fermato a 72 franchi tirat… - nuccia20 : RT @SScalpelli: La destra ha scoperto i franchi tiratori, anche se sempre meno dei 101 di Prodi. Adesso Salvini ha perso ogni potere negoz… - franco_sala : RT @monicaguerzoni: Una coincidenza da brividi, i franchi tiratori contro #Casellati sono 101 (o 102) #Quirinale #Quirinale2022 #Presidenza… -

... 382 preferenze che scontano almeno 60tiratori nelle fila del centrodestra, sono il colpo ... Ma il segretario del Carroccio ha ricevuto una clamorosa 'sberla' che ha il sapore dei famosi "...Se a sinistra ancora brucia la ferita deitiratori che affossarono Romano Prodi (nel 2013!), quei 70 voti che hanno inchiodato a terra il volo di Elisabetta Casellati saranno ricordati come la fine del centrodestra per come lo ...L'affossamento di Romano Prodi nella sua corsa per il Quirinale da parte dei 101 franchi tiratori è ormai una pagina nera della storia politica italiana, le cui ripercussioni vediamo ancora oggi Con l ...Per questo adesso calcolano che Casellati ha avuto 59 franchi tiratori. Per individuare chi ha «tradito» si può risalire alle indicazioni di voto. Adesso nel centrodestra scatta la caccia ai franchi t ...