Hunziker-Trussardi | fuori il pesante retroscena sulla rottura | “L’ha fatto per 2 anni ”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 29 gennaio 2022) Michellee Tomasohanno annunciato la loro separazione. Ma la crisi era in corso già da un paio d’: il settimanale Oggi pubblica le foto esclusive della showgirl e conduttrice sola e malinconica, a spasso con i suoi cagnolini. E racconta il dietro le quinte del crollo della (ex) coppia più bella del mondo. HA TENUTO DURO, CON IL SORRISO - Anche la più bella delle favole d’amore può finire con un gelido comunica to Ansa che lascia l’amaro in bocca. Michellee Tomasohanno ufficializzato con poche righe che il loro matrimonio è finito: «Dopo 10insieme», si legge, «abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine». Di ...