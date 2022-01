House Of Gucci, Lady Gaga: "Ridley Scott ha dovuto fermarmi perché temeva per la mia incolumità" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lady Gaga ricorda la scena della vasca da bagno in House Of Gucci, quando il regista e la troupe l'hanno interrotta perché temevano per la sua incolumità. In House of Gucci, Lady Gaga ha fornito un notevole esempio della sua totale dedizione ai ruoli e al metodo. In precedenza l'attrice aveva rivelato di essere rimasta per mesi nel personaggio di Patrizia Reggiani e di aver usato l'accento italiano perfino coi genitori. Ora rivela di essere stata interrotta dal regista Ridley Scott in una scena perché preoccupato per l'incolumità dell'attrice. Lady Gaga ha parlato della sua esperienza sul set di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022)ricorda la scena della vasca da bagno inOf, quando il regista e la troupe l'hanno interrottano per la sua. Inofha fornito un notevole esempio della sua totale dedizione ai ruoli e al metodo. In precedenza l'attrice aveva rivelato di essere rimasta per mesi nel personaggio di Patrizia Reggiani e di aver usato l'accento italiano perfino coi genitori. Ora rivela di essere stata interrotta dal registain una scenapreoccupato per l'dell'attrice.ha parlato della sua esperienza sul set di ...

Advertising

DEADLINE : Jared Leto On His Metamorphosis Into Paolo Gucci In ‘House Of Gucci’ - cinemaniaco_fb : ?????????????? House Of Gucci, Lady Gaga: 'Ridley Scott ha dovuto fermarmi perché temeva per la mia incolumità'… - Taylorversione : No vabbè stupenda Lady Gaga alla premiere di House of Gucci - gianmarcoprete : @fa_buio Lei ha il poster di House of Gucci in bagno - DrApocalypse : #LadyGaga e le mejo cazz*te dette per promuovere '#HouseofGucci' e vincere l'Oscar -