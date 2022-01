Hostess molestata da un sindacalista, per lui arriva l’assoluzione perché la donna ha reagito solo “dopo venti secondi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Insussistenza del fatto” perché la reazione della donna ai suoi palpeggiamenti non è arrivata subito ma soltanto dopo “almeno venti secondi”. Con questa motivazione i giudici del tribunale di Busto Arsizio, tre donne, hanno assolto il sindacalista della Fit Cisl, Raffaele Meola, denunciato nel 2018 dall’assistente di volo Barbara D’Astolto perché le aveva messo le mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato presso l’aeroporto di Malpensa. Per la legale di parte civile, Teresa Manente, la sentenza è “intrisa di pregiudizi sessisti, ancora una volta si addossa alla donna la responsabilità del crimine“. D’Astolfo, 45 anni, due figli, al Corriere della Sera racconta di essere “arrabbiata. Non ho versato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Insussistenza del fatto”la reazione dellaai suoi palpeggiamenti non èta subito ma soltanto“almeno”. Con questa motivazione i giudici del tribunale di Busto Arsizio, tre donne, hanno assolto ildella Fit Cisl, Raffaele Meola, denunciato nel 2018 dall’assistente di volo Barbara D’Astoltole aveva messo le mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato presso l’aeroporto di Malpensa. Per la legale di parte civile, Teresa Manente, la sentenza è “intrisa di pregiudizi sessisti, ancora una volta si addossa allala responsabilità del crimine“. D’Astolfo, 45 anni, due figli, al Corriere della Sera racconta di essere “arrabbiata. Non ho versato una ...

Advertising

Corriere : La hostess molestata: «Sono arrabbiata, mi hanno detto che 20 secondi sono troppi per reagire» - Corriere : «Sono arrabbiata. Non ho versato una lacrima ma sono proprio arrabbiata perché fatico a capire se una donna ha o no… - AdamBeneve : Uomini! Avete 20' di agio. Se in 20' non vi molla uno schiaffone (o un colpo di qualche arte marziale) allora 'siet… - annmavi : RT @La27ora: «Non ho versato una lacrima ma sono arrabbiata: fatico a capire se una donna ha o no il diritto ad aver paura per 20 secondi p… - pin_klo : La hostess molestata: «Sono arrabbiata, mi hanno detto che 20 secondi sono troppi per reagire» -