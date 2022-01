'Ho votato per i titolari dell'All Star Game: vi spiego le mie scelte' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

CarloCalenda : C’è da dire che i cittadini l’ultima volta hanno votato in massa i 5S. Forse sarebbe bastato provare a percorrere u… - francescocosta : (cioè, ci sono persino quasi venti voti per Tajani, Berlusconi, Galliani: probabilmente gente di Forza Italia che h… - emmabonino : Assumendoci le nostre responsabilità, con @Piu_Europa e @Azione_it abbiamo votato sin dalla prima votazione la Mini… - Mukenin : RT @grindelwaldo: @LiciaRonzulli @forza_italia Peccato che Forza Italia non abbia votato per la #Casellati Alle prossime politiche vi meri… - DonatoMegna : @repubblica Ma PER FORZA! Hanno votato in 530 non in 1009! -