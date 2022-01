Harry Potter | università UK avvisa gli studenti sul primo libro | Potrebbe turbarvi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildipuò portare a "conversazioni complesse su genere, razza, sessualità e identità", ha dichiarato il dottor Richard Leahy. Un'inglese ha aggiunto un avviso per gli, in relazione aldi, invitandoli a confrontarsi ed avviare conversazioni eventualmente stimolate dai contenuti dell'opera su temi quali genere, razza, sessualità, classe e identità. Il dipartimento di inglese all'interno dell'di Chester hato i neofiti del suo modulo Approcci alla letteratura, guidato dal dottor Richard Leahy. Ha anche detto agliche avrebbero potuto sollevare preoccupazioni con lui se avessero ...

Un'università inglese ha aggiunto un avviso per gli studenti, in relazione al primo libro di Harry Potter, invitandoli a confrontarsi ed avviare conversazioni eventualmente stimolate dai contenuti dell'opera su temi quali genere, razza, sessualità, classe e identità. Il dipartimento di inglese all'interno dell'università di Chester ha avvisato i neofiti del suo modulo Approcci alla letteratura, guidato dal dottor Richard Leahy.