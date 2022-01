Harper Seven ha spezzato il cuore di papà David Beckham con la sua confessione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quel giorno prima o poi arriva. Un giorno che cambia per sempre la vita di ogni papà che ha una figlia femminina. Il momento in cui un padre si accorge di non essere più l’unico uomo nella vita della figlia. E per David Beckham questo giorno è arrivato piuttosto presto. Giudicando dalla foto che ha postato su Instagram, è stato devastante. Harper Seven gli ha spezzato il cuore. Confessando di essersi innamorata. David Beckham e sua figlia Harper Seven Beckham hanno un rapporto speciale. Così forte che la confessione della piccola di casa ha spezzato il cuore del suo papà. Ecco perché. Foto Ansa La ... Leggi su amica (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quel giorno prima o poi arriva. Un giorno che cambia per sempre la vita di ogniche ha una figlia femminina. Il momento in cui un padre si accorge di non essere più l’unico uomo nella vita della figlia. E perquesto giorno è arrivato piuttosto presto. Giudicando dalla foto che ha postato su Instagram, è stato devastante.gli hail. Confessando di essersi innamorata.e sua figliahanno un rapporto speciale. Così forte che ladella piccola di casa haildel suo. Ecco perché. Foto Ansa La ...

David Bekcham è un papà geloso della piccola Harper Seven Foto: @ Instagram/ David Beckham David Beckham è un papà d'altri tempi quando si tratta della sua piccola Harper Seven , l'unica femminuccia tra i suoi quattro figli. L'ex campione di calcio non ha mai nascosto il forte legame che lo unisce alla bambina, spesso protagonista di dolcissimi post su Instagram.

