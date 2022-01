Habilita San Marco potenzia l’ortopedia | “Quali patologie trattiamo”

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Sanil proprio servizio di Ortopedia. Da fine gennaio, infatti, la dottoressa Maria Serena Tajana ha iniziato a collaborare con il Poliambulatorio di Piazza della Repubblica 10 a Bergamo. Specializzata nel trattamento delledell’arto superiore, la Dr.ssa Tajana è docente per altri colleghi chirurghi ortopedici sulla chirurgia protesica e artroscopica della spalla. Abbiamo chiesto alla dottoressa di presentarsi e di illustrarelesu cui è specializzata. “Mi sono sempre occupata di ortopedia e traumatologia in generale – spiega la Dr.ssa Tajana –, ma ammetto che la mia specializzazione è sull’arto superiore: spalla, gomito e mano. Nel corso degli anni ho acquisito una grande esperienza nell’ambito della chirurgia artroscopica adatta a ...

