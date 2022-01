Guerra sulla 007: chi vuole (e chi no) la Belloni al Quirinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Qui sta venendo giù tutto. La debacle del centrodestra sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati è già acqua passata. Chi se la ricorda? Nessuno. Ormai il dibattito è tutto incentrato su Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti, donna di Stato, da anni alla Farnesina. Profilo di pregio, messo in campo da Salvini e Conte con un annuncio a sorpresa, ma che ha spaccato tutto il panorama del parlamento italiano. Facciamo un po’ di ordine. Renzi contrario allo 007 al Colle Il primo a opporsi al nome della Belloni è Matteo Renzi. Che usa parole di fuoco. “Le ho mandato un messaggio per preannunciarle la mia posizione e per spiegarle che faccio una battaglia per cui non diventi presidente della Repubblica. È una cosa di decoro istituzionale”. E ancora: “Domani si vota a scrutinio segreto, ma voi avete idea dei dossier che ha in mano il capo del ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) Qui sta venendo giù tutto. La debacle del centrodestra sul nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati è già acqua passata. Chi se la ricorda? Nessuno. Ormai il dibattito è tutto incentrato su Elisabetta, capo dei servizi segreti, donna di Stato, da anni alla Farnesina. Profilo di pregio, messo in campo da Salvini e Conte con un annuncio a sorpresa, ma che ha spaccato tutto il panorama del parlamento italiano. Facciamo un po’ di ordine. Renzi contrario allo 007 al Colle Il primo a opporsi al nome dellaè Matteo Renzi. Che usa parole di fuoco. “Le ho mandato un messaggio per preannunciarle la mia posizione e per spiegarle che faccio una battaglia per cui non diventi presidente della Repubblica. È una cosa di decoro istituzionale”. E ancora: “Domani si vota a scrutinio segreto, ma voi avete idea dei dossier che ha in mano il capo del ...

HuffPostItalia : Ue a secco senza il gas di Putin. Lo studio sulla guerra energetica persa in partenza - NicolaPorro : ?? Il ritiro del Cavaliere, il retroscena sulla guerra a Ratzinger in Vaticano e il disastro in economia. Questo e a… - GianniVezzani1 : RT @NicolaPorro: ?? Qui è esploso un putiferio senza fine. Terremoto nei partiti su #Belloni, caos totale: cosa sta succedendo ???? #Quirinale… - NicolaPorro : ?? Qui è esploso un putiferio senza fine. Terremoto nei partiti su #Belloni, caos totale: cosa sta succedendo ????… - DavideGabriell7 : Mi sono fatto un paio di terremoti, ora speravo di essere nella fase finale di una pandemia e si prospetta all'oriz… -