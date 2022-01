Guardare le vecchie puntate di The Tube per godersi la follia musicale degli anni Ottanta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bisognerà formulare una proposta di cavalierato per l’anonimo benefattore che, nascosto sotto la sigla Lol-Z, ha caricato e messo a nostra disposizione su YouTube tutti e 121 gli episodi di The Tube, il programma televisivo britannico trasmesso tra il 1982 e l’87, che rivoluzionò il concept di trasmissione dedicata alla musica e alle altre cose che piacevano all’audience giovanile del tempo. Inutile dire che la visione risulti scioccante per le evidenti modificazioni – purtroppo peggiorative – intervenute sull’argomento, ma al tempo stesso si dimostri un’elettrizzante miniera di informazioni su cosa fossero quegli anni nella definizione elaborata dagli under-30 d’oltremanica, descrivendo un panorama strabordante d’idee ma disseminato d’indizi della spudorata rincorsa al successo che stava per innervare i media, e in ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Bisognerà formulare una proposta di cavalierato per l’anonimo benefattore che, nascosto sotto la sigla Lol-Z, ha caricato e messo a nostra disposizione su Yoututti e 121 gli episodi di The, il programma televisivo britco trasmesso tra il 1982 e l’87, che rivoluzionò il concept di trasmissione dedicata alla musica e alle altre cose che piacevano all’audience giovanile del tempo. Inutile dire che la visione risulti scioccante per le evidenti modificazioni – purtroppo peggiorative – intervenute sull’argomento, ma al tempo stesso si dimostri un’elettrizzante miniera di informazioni su cosa fossero queglinella definizione elaborata dagli under-30 d’oltremanica, descrivendo un panorama strabordante d’idee ma disseminato d’indizi della spudorata rincorsa al successo che stava per innervare i media, e in ...

36 uomini che dimostrano che non potrebbero essere più felici di essere papà Curiosando si impara