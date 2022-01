GTA ONLINE – Nuovo veicolo: Declasse Granger 3600LX, ricompense doppie e altro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amatissima dai nuovi truffatori di Los Santos, la Declasse Granger 3600LX è un peso massimo così spazioso che non riuscirai a sentire nemmeno l’alito di benzina e caramelle del tuo passeggero. Se non ti basta e vuoi mantenere le distanze, puoi sempre appendere i tuoi soci alle sue fiancate. Acquista la versione standard della Declasse Granger 3600LX da Southern San Andreas Super Autos e modificala nell’officina dell’Agenzia, con gadget come il disturbatore di frequenze. 2X ricompense GTA$ e RP doppi nella missione finale di The ContractFai venire i nodi al pettine in The Contract completandone la missione finale e scoprendo la verità sul furto di dati una volta per tutte. Dopo aver recuperato le canzoni e sistemato le cose con Dr. Dre riceverai GTA$ e RP doppi, ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 28 gennaio 2022) Amatissima dai nuovi truffatori di Los Santos, laè un peso massimo così spazioso che non riuscirai a sentire nemmeno l’alito di benzina e caramelle del tuo passeggero. Se non ti basta e vuoi mantenere le distanze, puoi sempre appendere i tuoi soci alle sue fiancate. Acquista la versione standard dellada Southern San Andreas Super Autos e modificala nell’officina dell’Agenzia, con gadget come il disturbatore di frequenze. 2XGTA$ e RP doppi nella missione finale di The ContractFai venire i nodi al pettine in The Contract completandone la missione finale e scoprendo la verità sul furto di dati una volta per tutte. Dopo aver recuperato le canzoni e sistemato le cose con Dr. Dre riceverai GTA$ e RP doppi, ...

