Green pass in scadenza per molti italiani | ecco la soluzione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) che potrebbe essere a breve adottata dal Governo Dal primo febbraio entrano in vigore le nuove norme per la durata del, che sarà di sei mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale primario. Tuttavia, sta sorgendo un problema per quanti hanno ricevuto la terza dose prima di tutti, ovvero nel mese di settembre e dunque vedranno scadere la validità della certificazione verde a partire dal mese di marzo. Sarebbero circa 100mila le persone in questa situazione. Nei giorni scorsi sono rimbalzate una serie di indiscrezioni, secondo cui il Governo stava valutando la possibilità di rendere il super(quindi la certificazione per chi ha la terza dose e per chi è guarito dal Covid) illimitato. L’esecutivo sarebbe orientato a confermare questa indiscrezione. La decisione potrebbe arrivare già la prossima ...