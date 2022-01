Green pass, "certificato sospeso": la peggiore delle truffe, come ti svuotano il conto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attenzione all truffa sul Green pass, la certificazione verde anti-Covid. L'allarme arriva direttamente dal ministero della Salute, che rende noto quanto segue: "Stanno circolando email false da un mittente che si finge il ministero della Salute". E ancora, il ministro guidato da Roberto Speranza, in una nota spiega nel dettaglio il meccanismo truffaldino: si riceve un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da ministerodellasalute.pro.it. Peccato però che la email in questione "non proviene dal ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing". E ancora, come i più sapranno, dal ministero spiegano che "il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Attenzione all truffa sul, la certificazione verde anti-Covid. L'allarme arriva direttamente dal ministero della Salute, che rende noto quanto segue: "Stanno circolando email false da un mittente che si finge il ministero della Salute". E ancora, il ministro guidato da Roberto Speranza, in una nota spiega nel dettaglio il meccanismo truffaldino: si riceve un'email con oggetto "Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa", inviata da ministerodellasalute.pro.it. Peccato però che la email in questione "non proviene dal ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing". E ancora,i più sapranno, dal ministero spiegano che "il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni ...

