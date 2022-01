Grassi, dalle giovanili del Milan alla prestigiosa UCLA | VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pietro Grassi, un passato nel settore giovanile del Milan (oltre che ex Nazionale Under 15, 16 e 17 azzurro), oggi è un calciatore della prestigiosa università UCLA, negli Stati Uniti d'America. La sua storia e le sue parole in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pietro, un passato nel settore giovanile del(oltre che ex Nazionale Under 15, 16 e 17 azzurro), oggi è un calciatore dellauniversità, negli Stati Uniti d'America. La sua storia e le sue parole in questo

Advertising

PianetaMilan : #PietroGrassi, dalle giovanili del @acmilan alla prestigiosa @UCLAFootball | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - nicoletta_orchi : RT @ASLRm3: La ASL ROMA 3 dedica alle donne in dolce attesa o in allattamento una giornata per fare il vaccino. 2 Febbraio 2022 dalle ore… - Fr_Grassi : RT @jacopoat: Il compito dello Stato e ragione della sua esistenza è la tutela del cittadino dalle minacce esterne alla sua vita e i suoi b… - OspedaleR : RT @ASLRm3: La ASL ROMA 3 dedica alle donne in dolce attesa o in allattamento una giornata per fare il vaccino. 2 Febbraio 2022 dalle ore… - ASLRm3 : La ASL ROMA 3 dedica alle donne in dolce attesa o in allattamento una giornata per fare il vaccino. 2 Febbraio 202… -