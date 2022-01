Grande Fratello Vip, trentottesima puntata: Federica eliminata, arrivano Antonio e Gianluca. Giucas discute con Nathaly e va al televoto per il ‘candidato alla finale’ con Soleil e Delia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giucas vs Nathaly Il Grande Fratello Vip 6 continua con la trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentottesima puntata 21.42: Signorini dà il via alla puntata rivolgendosi al pubblico: “Come sempre, vi stringo con immenso amore“. Ironizza sul rapporto tra Adriana e Sonia, che precisa “stiamo parlando da cinque minuti, vi stupiremo“. Alfonso anticipa poi che metterà sotto torchio Alex Belli con dieci domande, a cui dovrà rispondere con sincerità “per rispetto del pubblico“. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022)vsIlVip 6 continua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della21.42: Signorini dà il viarivolgendosi al pubblico: “Come sempre, vi stringo con immenso amore“. Ironizza sul rapporto tra Adriana e Sonia, che precisa “stiamo parlando da cinque minuti, vi stupiremo“. Alfonso anticipa poi che metterà sotto torchio Alex Belli con dieci domande, a cui dovrà rispondere con sincerità “per rispetto del pubblico“. ...

iKabirBedi : Un aereo sorvola la casa del Grande Fratello con un messaggio dei fan di Kabir: Guardate la sua gioia?? Mille GRAZIE… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - LindaMenichini : RT @Niko_bY_: Per quanto Soleil possa non piacervi (non piace neanche a me) mandare in finale Delia solo per fare un dispetto alla sua 'riv… - romvantic : RT @fuori_programma: Ma vi immaginate un grande fratello condotto da Paolo Bonolis? UN SOGNO #jeru #ijeru #gfvip -