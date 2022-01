Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Manila e Soleil: ''Ti rompo le pa**e quanto mi pare'' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti: la pulizia della casa del Grande Fratello Vip diventa terreno di scontro. Leggi su comingsoon (Di venerdì 28 gennaio 2022)Nazzaro eSorge ai ferri corti: la pulizia della casa delVip diventa terreno di

Advertising

AndreaMarcucci : Trovo allucinante questa sorta di grande fratello dove ogni giorno Salvini brucia un nome: Pera, Nordio, Moratti.… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - iKabirBedi : Un aereo sorvola la casa del Grande Fratello con un messaggio dei fan di Kabir: Guardate la sua gioia?? Mille GRAZIE… - Lauradefin1 : Devo capire che idea avesse Manila sul grande fratello come esperienza da fare, tralasciando il lavoro retribuito.… - UllaCarlini4 : A balla soleil non fare tanto la signorina che e innocente, esci vai via dal grande fratello non sentiremo la tua m… -