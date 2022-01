Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan demolisce Katia Ricciarelli: «Anziana che rompe sempre le balle» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan hanno da sempre un rapporto altalenante: inizialmente sembravano andare d’accordo, ma dopo qualche settimana di convivenza sono iniziati i primi litigi. Oggi le due gieffine hanno messo in atto una sorta di tregua, ma questa potrebbe durare ancora per poco se Alfonso Signorini decidesse di far vedere un video in... Leggi su donnapop (Di venerdì 28 gennaio 2022)hanno daun rapporto altalenante: inizialmente sembravano andare d’accordo, ma dopo qualche settimana di convivenza sono iniziati i primi litigi. Oggi le due gieffine hanno messo in atto una sorta di tregua, ma questa potrebbe durare ancora per poco se Alfonso Signorini decidesse di far vedere un video in...

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - adowasser : @SCRIGNOMAGICO Non siamo sul grande fratello. L'ambiente (Anche se la camera c'è) ma è tutt'altro. Neanche a me per… - antonellaD_E : Che pena! #fuorikatia #fuorisoleil #gfvip #gfvip6 - jessfinal : @LaPina64991119 @CharlotteHeyw Io aggiungerei anche di scrivere un Twitter dove chiediamo agli autori di non fare… -