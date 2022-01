Grande Fratello Vip | l' amicizia tra Delia e Manila nell' occhio del ciclone

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - DiJeru : Questo il video con Miridba, lei di una tenerezza assurda. Miriana la persona più vera per Jess. #jeru Jessica: 'V… - Katy30770035 : @MetalHe69092042 Quante botte ho preso da mio fratello più grande Dio solo lo sa?? - Novella_2000 : GF Vip 6: chi sarà eliminato tra Barù, Federica e Nathaly? I sondaggi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

All'interno della Casa del 'Vip 6 ' pare che l'amicizia instaurata tra Manila e Delia non sia affatto apprezzata. Katia e Soleil hanno commentato questa situazione con Davide e Barù, trovando assurdo il fatto che ...L'ingresso di Delia Duran alVip ha letteralmente stravolto gli equilibri e allontanato Manila Nazzaro e Soleil Sorge . Tra la showgirl venezuelana e la conduttrice sembra essere nato un rapporto speciale. ...L'ex di Pippo Baudo finisce nuovamente in una tempesta di critiche per alcune esternazioni pronunciate al GF Vip ...Davide Silvestri e il dramma della malattia incurabile: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda ...