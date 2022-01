Grande Fratello Vip 6 | anticipazioni della 38esima puntata | stasera su Canale 5

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 gennaio 2022)su5 alle 21:45 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:45 -, con ospiti e confronti tra i coinquilini e nuovi ingressi: oggi entreranno nella casa può spiata d'Italia 2 nuovi concorrenti. Nuovo appuntamento con ilVip 6 e con ledi unache si prevede ricca di emozioni, Alfonso Signorini, come si vede nella clip, ha rivelato che ci sarà un confronto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ormai ex ...