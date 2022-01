Granarolo, 10 mln da Simest per investimento nel mercato Nord Americano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con un investimento di 10 milioni di euro, Simest, società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha acquisito una partecipazione del 49% nella Granarolo Usa, controllata americana della Società italiana leader nel settore lattiero-caseario. L'operazione è stata effettuata attraverso risorse proprie econ l'inter vento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che Simest gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le risorse contribuiranno alla crescita del Gruppo bolognese nell'area Nordamericana, in linea con la strategia di sviluppo internazionale e di valorizzazione della filiera italiana del latte. La prima di queste operazioni riguarda l'acquisto di Calabro Cheese, società ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con undi 10 milioni di euro,, società del Gruppo Cdp che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha acquisito una partecipazione del 49% nellaUsa, controllata americana della Società italiana leader nel settore lattiero-caseario. L'operazione è stata effettuata attraverso risorse proprie econ l'inter vento del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo chegestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le risorse contribuiranno alla crescita del Gruppo bolognese nell'areaamericana, in linea con la strategia di sviluppo internazionale e di valorizzazione della filiera italiana del latte. La prima di queste operazioni riguarda l'acquisto di Calabro Cheese, società ...

Advertising

TV7Benevento : Granarolo, 10 mln da Simest per investimento nel mercato Nord Americano... - Mauro__Alfonso : RT @FoodEconomy_IT: Da @SIMEST_IT (@GruppoCDP) 10 mln € per supportare la crescita internazionale di @Granarolo. Le risorse aiuteranno il c… - FoodEconomy_IT : Da @SIMEST_IT (@GruppoCDP) 10 mln € per supportare la crescita internazionale di @Granarolo. Le risorse aiuteranno… -