Gossip Girl | Jessica Szohr parla di come i fan hanno odiato il suo personaggio

Advertising

amoodywriter : gossip girl anche se ho visto 20 episodi e basta - Guaaaaa6 : que serie que no supero gossip girl - MartinezEve_ : RT @odetteogando: Que chingue a su madre Vanessa de Gossip Girl - regiveg : RT @odetteogando: Que chingue a su madre Vanessa de Gossip Girl - ari_rivera14 : RT @odetteogando: Que chingue a su madre Vanessa de Gossip Girl -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl

Velvet Gossip

#3 PENN BADGLEY, DAA YOU Non è sicuramente un volto sconosciuto Penn Badgley , ma a nostro parere è assolutamente da inserire tra gli attori belli serie TV , ragazze! Penn ha ...You know you love them! Ten years afterconcluded, series star Jessica Szohr is ready to spill all the show tea with her former costars and creators. "I was having a [4th of July] party at my house, Steph [Savage] was over. I ...Tra drammi in costume e nuovi arrivi, tutte le serie da vedere in attesa della seconda stagione di Bridgerton.Sex Education, Stranger things, So cosa hai fatto, Gossip Girl, Heartstopper, Prisma, Bel-Air: ecco le nuove serie TV sul mondo degli adolescenti. Sex Education Netflix Tre stagioni da 8 episodi l'ult ...