Golf, PGA Tour: Francesco Molinari scivola in 23esima posizione a San Diego (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non riesce a Francesco Molinari il bis. Dopo un ottimo primo round, l'italiano a San Diego al 'Farmers Insurance Open' di Golf chiude il secondo parziale in 72 (par) su un totale di 138 (66 72, -6) colpi, scivolando così dalla 5/a alla 23/a posizione. Non basta un grande inizio con tre birdie nelle prime sei buche. Alla settima i primi segnali di fatica con un doppio bogey (par 4), poi un bogey all'undicesima prima di un birdie alla 15. Ma il giro è chiuso da un bogey alle 18. In California, nel torneo del PGA Tour – che mette in palio 8.400.000 dollari – c'è una grande prova di Jon Rahm che risale dalla quinta alla prima posizione e con uno score di 131 (-13) occupa il primato insieme agli americani Adam Schenk e Justin Thomas. SportFace.

