SECONDO GIRO: la seconda giornata del Farmers Insurance Open ha regalato forti emozioni. Il numero uno al mondo Jon Rahm ha attaccato con un giro in 65 colpi raggiungendo la vetta della classifica.

Ultime Notizie dalla rete : golf giorno golf, il giorno di Rahm Al Torrey Pines Golf Club , Horschel ha eguagliato il suo punteggio d'apertura più basso sul circuito realizzando nove birdie, senza bogey. Dietro di lui ecco un altro statunitense, Michael Thompson, ...

I prossimi 90 giorni di Ita e Lufthansa/Msc. Gli scenari di Alegi ... in appositi contenitori accanto a valigie, pinne e mazze da golf. In questo quadro, Lufthansa ... Unico vantaggio: con ogni giorno che passa, la discontinuità con la vecchia Alitalia diventa più forte e ...

Lo spagnolo Jon Rahm, numero uno al mondo, ha raggiunto la vetta della classifica nel Farmers Insurance Open appaiato a Justin Thomas e Adam Schenk. Perde terreno Molinari

golf pga Ai primi di febbraio un gruppo giocherà a Pebble Beach in California sul PGA Tour. L'altro volerà ... Continua a leggere - > L'articolo "Al Saudi International in Arabia ai giocatori di golf soldi ...

