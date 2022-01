Golf | Collin Morikawa miglior atleta del 2021 per la GWAA Nelly Korda vince tra le donne

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Per la, laWriters Association of America, ildel, mentre tra leil riconoscimento è andato a, che ha raccolto il 72% dei voti, infine nella categoria senior il premio è stato assegnato a Phil Mickelson.è secondo nel ranking mondiale, ma ha vinto con il 47% dei voti, battendo il numero 1 delle classifiche mondiali, lo spagnolo Jon Rahm, che è arrivato al secondo posto con il 37%. A far pendere l’ago della bilancia la vittoria al The Open. A dicembre, invece, Patrick Cantlay era stato elettogiocatore del PGA Tour. Foto: LaPresse

Advertising

BBirdies2 : @Couchaholic @GOLF_com @BKoepka @collin_morikawa @PhilMickelson @JonRahmpga @JustinThomas34 Ultra nate ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Collin

OA Sport

Per laWriters Association of America (GWAA) il miglior golfista del 2021 è statoMorikawa. L'associazione statunitense, fondata nel 1946, ha premiato il californiano, secondo nel world ranking. ...... ha messo a segno un bel giro in 67 colpi sul percorso dell'EmiratesClub e cercherà di dare ... A - 4 c'è lo statunitenseMorikawa , numero due del mondo e vincitore della Race to Dubai 2021,...Per la Golf Writers Association of America (GWAA) il miglior golfista del 2021 è stato Collin Morikawa. L'associazione statunitense, fondata nel 1946, ha premiato il californiano, secondo nel world ra ...Golf, DP World Tour: i risultati del primo giro del Dubai Desert Classic, Andrea Pavan terzo. In testa Hansen, male Migliozzi e Laporta ...