Gli outfit (pazzeschi) di Dua Lipa per la sua intervista al Wall Street Journal (Di venerdì 28 gennaio 2022) La pop star si è raccontata al magazine americano, per il quale è stata protagonista anche di uno shooting in cui ha sfoggiato diversi look dallo stile sporty-chic. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) La pop star si è raccontata al magazine americano, per il quale è stata protagonista anche di uno shooting in cui ha sfoggiato diversi look dallo stile sporty-chic. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Martina11043191 : Non vedo l’ora di vedere i make up e gli outfit di Giulia di questa settimana #prelemi - ESTANCA2 : RT @dobrevsunicorns: Prontissima per gli outfit di GS in vendita su Vinted che potrebbe essere la mia rovina ma il fatto che vada tutto in… - fitfalbum : RT @LTHQItaly: Noi cercheremo di postare soprattutto le livestream durante i concerti (per quanto ci sarà possibile visti gli orari??) e al… - elefantino_ : RT @dobrevsunicorns: Prontissima per gli outfit di GS in vendita su Vinted che potrebbe essere la mia rovina ma il fatto che vada tutto in… - dobrevsunicorns : Prontissima per gli outfit di GS in vendita su Vinted che potrebbe essere la mia rovina ma il fatto che vada tutto… -