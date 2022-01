Giuliano Ferrara ricoverato per infarto: le sue condizioni sarebbero gravi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un infarto. È quanto riportato da un’Ansa di queste ultime ore e che vede coinvolto il noto giornalista, nonché fondatore ed ex direttore de Il Foglio. Stando a quel che si apprende, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso nella sua residenza di campagna nella sera di ieri e trasportato immediatamente presso la struttura sanitaria Misericordia di Grosseto, in Toscana. Una volta lì, i medici lo avrebbero sottoposto ad un intervento di angioplastica. Al momento non si sa molto sulle sue condizioni di salute, se non che si trovi nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Poche informazioni sullo stato di salute di Giuliano Ferrara Classe 1952, ex ministro per i Rapporti con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)è statod’urgenza in ospedale a causa di un. È quanto riportato da un’Ansa di queste ultime ore e che vede coinvolto il noto giornalista, nonché fondatore ed ex direttore de Il Foglio. Stando a quel che si apprende, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso nella sua residenza di campagna nella sera di ieri e trasportato immediatamente presso la struttura sanitaria Misericordia di Grosseto, in Toscana. Una volta lì, i medici lo avrebbero sottoposto ad un intervento di angioplastica. Al momento non si sa molto sulle suedi salute, se non che si trovi nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Poche informazioni sullo stato di salute diClasse 1952, ex ministro per i Rapporti con il ...

