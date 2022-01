Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione, operato dopo un infarto. I medici: «Condizioni ancora gravi ma stabili» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore de Il Foglio Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto ed è attualmente ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con prognosi riservata. Secondo la Asl Toscana, citata da diversi siti, il giornalista sarebbe stato sottoposto a un’angioplastica, tecnicamente riuscita. Le sue Condizioni sarebbero ancora gravi ma stabili. Il malore è avvenuto nella tarda serata di ieri giovedì 27 gennaio, quando Ferrara, che da poco ha compiuto 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano in Maremma, in provincia di Grosseto, dove da tempo possiede un’azienda agricola in cui trascorre alcuni periodi dell’anno. «Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente», aveva scritto ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore de Il Foglioè stato colpito da uned è attualmentenel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con prognosi riservata. Secondo la Asl Toscana, citata da diversi siti, il giornalista sarebbe stato sottoposto a un’angioplastica, tecnicamente riuscita. Le suesarebberoma. Il malore è avvenuto nella tarda serata di ieri giovedì 27 gennaio, quando, che da poco ha compiuto 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano in Maremma, in provincia di Grosseto, dove da tempo possiede un’azienda agricola in cui trascorre alcuni periodi dell’anno. «Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente», aveva scritto ...

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - pbrex668 : RT @StefanoFassina: Un grande in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. ??Vai Giuliano!!!? ?@ilfoglio_it? - StefanoSpinosa6 : RT @Gigadesires: Qualche nazivax ha già detto che non bisognerebbe curare Giuliano #Ferrara perché in terapia intensiva occupa il posto di… -