Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione all'ospedale di Grosseto. "Condizioni molto gravi"

Giuliano Ferrara versa in Condizioni "molto gravi" all'ospedale Misercordia di Grosseto, dopo un infarto. Il giornalista e fondatore del quotidiano Il Foglio, per anni volto televisivo, già ministro in uno dei governi Berlusconi, è stato ricoverato giovedì notte nell'ospedale del capoluogo toscano. Ferrara, 71 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma, nella tenuta dove si è ritirato nel periodo della pandemia. La notizia è stata confermata dalla Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali.

