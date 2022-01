Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale: è in gravi condizioni. Gli aggiornamenti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è ricoverato in ospedale a Grosseto, le sue condizioni sono gravi dopo aver accusato un malore, tutti i dettagli. Giuliano Ferrara è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Misericordia di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 28 gennaio 2022)ina Grosseto, le suesonodopo aver accusato un malore, tutti i dettagli.è statod’urgenza all’Misericordia di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - EnricoSagradini : RT @EnricoLetta: Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - EnricoSagradini : RT @eziomauro: In bocca al lupo a Giuliano Ferrara -