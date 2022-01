Giuliano Ferrara ricoverato in gravi condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarebbero molto gravi le condizioni di salute di Giuliano Ferrara. Il giornalista è ricoverato in rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto. Ferrara, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano, in Maremma, nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali. A quanto sembra i medici lo hanno immediatamente sottoposto a un’angioplastica. L’intervento sarebbe tecnicamente riuscito ma le condizioni di Ferrara resterebbero comunque molto gravi, sebbene stabili. Ferrara, il ‘tifo’ per Draghi al Colle Da tempo Giuliano Ferrara si è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarebbero moltoledi salute di. Il giornalista èin rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto., 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano, in Maremma, nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est, dopo le indiscrezioni trapelate su alcuni giornali locali. A quanto sembra i medici lo hanno immediatamente sottoposto a un’angioplastica. L’intervento sarebbe tecnicamente riuscito ma lediresterebbero comunque molto, sebbene stabili., il ‘tifo’ per Draghi al Colle Da temposi è ...

