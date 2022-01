Giuliano Ferrara Ricoverato d’Urgenza! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ricovero urgentissimo per il giornalista Giuliano Ferrara all’ospedale Misericordia di Grosseto, a causa di un infarto improvviso. Le condizioni di Ferrara sono gravissime. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Il giornalista Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto, ed è stato Ricoverato d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto. La conferma ufficiale del ricovero e della gravità delle condizioni di salute di Ferrara sono state confermate dall’ASl toscana. La situazione In cui versa il 71enne giornalista del Foglio è molto grave. In questo momento Ferrara si trova Ricoverato nel reparto di rianimazione cardiologica. La sua vita è nelle mani dello staff di medici dell’ospedale toscano che si stanno occupando del ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ricovero urgentissimo per il giornalistaall’ospedale Misericordia di Grosseto, a causa di un infarto improvviso. Le condizioni disono gravissime. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Il giornalistaè stato colpito da un infarto, ed è statod’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto. La conferma ufficiale del ricovero e della gravità delle condizioni di salute disono state confermate dall’ASl toscana. La situazione In cui versa il 71enne giornalista del Foglio è molto grave. In questo momentosi trovanel reparto di rianimazione cardiologica. La sua vita è nelle mani dello staff di medici dell’ospedale toscano che si stanno occupando del ...

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - jacopogiliberto : RT @EnricoLetta: Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - 57Davide : RT @froma01k: Infarto per Giuliano Ferrara, è ricoverato in ospedale a Grosseto. Quali sono le sue condizioni -