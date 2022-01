Giuliano Ferrara ricoverato dopo un malore, come sta? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista si trova all’ospedale Misericordia di Grosseto, per un infarto che l’ha colpito ieri sera: ecco le sue condizioni Giuliano Ferrara è stato ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo aver avuto un infarto dovuto a problemi cardiovascolari. Secondo i medici, le sue condizioni sono gravi ma stabili e ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata. Il giornalista ha avuto un malore nella serata di giovedì mentre si trovava a Scansano, in provincia di Ferrara, luogo in cui ha un’azienda agricola dove trascorre la maggior parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Trasportato in urgenza in ambulanza all’ospedale di Grosseto, è ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalisi trova all’ospedale Misericordia di Grosseto, per un infarto che l’ha colpito ieri sera: ecco le sue condizionitoall’ospedale Misericordia di Grosseto,aver avuto un infarto dovuto a problemi cardiovascolari. Secondo i medici, le sue condizioni sono gravi mabili e ora ènel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata. Il giornaliha avuto unnella serata di giovedì mentre si trovava a Scansano, in provincia di, luogo in cui ha un’azienda agricola dove trascorre la maggior parte del suo tempo da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Trasportato in urgenza in ambulanza all’ospedale di Grosseto, è ...

