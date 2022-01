Giuliano Ferrara ricoverato a Grosseto, la moglie Anselma Dell'Olio: "Sta meglio" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grosseto, 28 gennaio 2022 - "Sì, glielo confermo: Giuliano fortunatamente sta migliorando". A dirlo all'Adnkronos è la moglie di Giuliano Ferrara , Anselma Dell'Olio , che, raggiunta telefonicamente, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022), 28 gennaio 2022 - "Sì, glielo confermo:fortunatamente sta migliorando". A dirlo all'Adnkronos è ladi, che, raggiunta telefonicamente, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - albertomura : Buone notizie. «“Giuliano Ferrara è ricoverato ma non è grave”, ha rassicurato il direttore de ‘Il Foglio’ Claudio… - StefanoVaccara : Forza Giuliano #Ferrara! Il giornalista ha avuto un infarto, è in prognosi riservata all'ospedale Misericordia di… -