Giuliano Ferrara perchè non ha figli? Il vero motivo, poi la paura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giuliano Ferrara è un giornalista e politico italiano. È stato ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. Conosciamo meglio la sua vita privata. Il giornalista è ricoverato da qualche ora nel reparto rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo aver avuto un infarto mentre era nella sua casa a Scansano, una località in Maremma. Leggi su youmovies (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un giornalista e politico italiano. È stato ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. Conosciamo meglio la sua vita privata. Il giornalista è ricoverato da qualche ora nel reparto rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto, dopo aver avuto un infarto mentre era nella sua casa a Scansano, una località in Maremma.

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - VinceIT : @ferrarailgrasso, auguri per una pronta guarigione. Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale per un infarto, è grave… - bellaotero82 : RT @ilriformista: Il malore mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto a un’operazione di angioplastica nella nott… -