Giuliano Ferrara operato d'urgenza dopo un infarto: condizioni stabili (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista Giuliano Ferrara è in prognosi riservata all’ospedale di Grosseto dopo un infarto avuto giovedì sera tardi, nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, paese dove soggiorna a lungo.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalistaè in prognosi riservata all’ospedale di Grossetounavuto giovedì sera tardi, nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, paese dove soggiorna a lungo....

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - TgLa7 : Giuliano #Ferrara ricoverato per un #infarto, è grave. Ieri sera il malore, intervento di angioplastica a Grosseto - annoupanoux : RT @EnricoLetta: Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - cleghio : RT @mrctrdsh: Forza Giuliano ?? Giuliano Ferrara @ferrarailgrasso ricoverato per un malore. -