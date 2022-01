Giuliano Ferrara operato dopo un infarto. La moglie: «Le sue condizioni stanno migliorando» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore de Il Foglio Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto ed è attualmente ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con prognosi riservata. Secondo la Asl Toscana, citata da diversi siti, il giornalista sarebbe stato sottoposto a un’angioplastica, tecnicamente riuscita. Le sue condizioni sono state descritte come gravi al momento del ricovero. Nella serata di oggi, la moglie Anselma Dell’Olio ha detto all’Adnkronos: «Giuliano fortunatamente sta migliorando». Il malore è avvenuto nella tarda serata di ieri giovedì 27 gennaio, quando Ferrara, che da poco ha compiuto 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano in Maremma, in provincia di Grosseto, dove da tempo possiede un’azienda agricola in ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il fondatore de Il Foglioè stato colpito da uned è attualmente ricoverato nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto con prognosi riservata. Secondo la Asl Toscana, citata da diversi siti, il giornalista sarebbe stato sottoposto a un’angioplastica, tecnicamente riuscita. Le suesono state descritte come gravi al momento del ricovero. Nella serata di oggi, laAnselma Dell’Olio ha detto all’Adnkronos: «fortunatamente sta». Il malore è avvenuto nella tarda serata di ieri giovedì 27 gennaio, quando, che da poco ha compiuto 70 anni, si trovava nella sua casa di Scansano in Maremma, in provincia di Grosseto, dove da tempo possiede un’azienda agricola in ...

