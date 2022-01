Giuliano Ferrara: infarto, “condizioni gravissime” In Toscana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Messaggero, il giornalista Giuliano Ferrara è stato colto da infarto in Tosca. Ferrara, 70 anni, è ritenuto in “condizioni gravissime”. (foto: tratta da Wikipedia) L'articolo Giuliano Ferrara: infarto, “condizioni gravissime” <small class="subtitle">In Toscana</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Messaggero, il giornalistaè stato colto dain Tosca., 70 anni, è ritenuto in “”. (foto: tratta da Wikipedia) L'articolo, “” In proviene da Noi Notizie..

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - chedisagio : ?? Forza ?@ferrarailgrasso? - Corriere : Giuliano Ferrara ha avuto un malore: ricoverato in ospedale - cescamagenta : RT @StefanoPutinati: No Giuliano no!!! Resisti Giulianone. Noooo Giuliano Ferrara colpito da infarto: 'È gravissimo'. Ricoverato in riani… - Bohemian_322 : Per fortuna ha trovato l'unico posto in ospedale appena lasciato libero da un no-vax. -