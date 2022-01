Giuliano Ferrara, il triste annuncio è appena arrivato: “Infarto fulminante” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione cardiologica all'ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista de Il Foglio, di 71 anni, avrebbe avuto un Infarto. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero molto gravi. Ferrara si è sentito male nella sua casa a Scanano in Maremma nella tarda serata di ieri, giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. I medici lo avrebbero immediatamente sottoposto a una angioplastica. L'intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni del giornalista sono comunque considerate molto gravi. Da tempo Ferrara si è trasferito in Maremma: a Scansano il giornalista possiede un'azienda agricola in cui passa gran parte dell'anno, specie da quando si è diffusa la pandemia di Coronavirus. Le sue condizioni di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022)è ricoverato in rianimazione cardiologica all'ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista de Il Foglio, di 71 anni, avrebbe avuto un. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero molto gravi.si è sentito male nella sua casa a Scanano in Maremma nella tarda serata di ieri, giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. I medici lo avrebbero immediatamente sottoposto a una angioplastica. L'intervento è tecnicamente riuscito ma le condizioni del giornalista sono comunque considerate molto gravi. Da temposi è trasferito in Maremma: a Scansano il giornalista possiede un'azienda agricola in cui passa gran parte dell'anno, specie da quando si è diffusa la pandemia di Coronavirus. Le sue condizioni di ...

