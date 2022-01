Giuliano Ferrara ha avuto un infarto: il giornalista è ricoverato in gravi condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto, ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista sarebbe arrivato in ospedale nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A riportarlo diversi giornali locali, successivamente è arrivata la conferma l’Asl Toscana sud est, come riporta Tgcom24. Giuliano Ferrara ha avuto un infarto Ferrara, 70 anni, si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano, e proprio lì sarebbe stato colpito da un infarto. Il giornalista sarebbe stato sottoposto ad angioplastica nella notte, l’intervento sarebbe riuscito ma Ferrara resta in gravi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022)è stato colpito da un, ora si trovanel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Ilsarebbe arrivato in ospedale nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A riportarlo diversi giornali locali, successivamente è arrivata la conferma l’Asl Toscana sud est, come riporta Tgcom24.haun, 70 anni, si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano, e proprio lì sarebbe stato colpito da un. Ilsarebbe stato sottoposto ad angioplastica nella notte, l’intervento sarebbe riuscito maresta in...

