Giuliano Ferrara colpito da infarto: il giornalista ricoverato in gravi condizioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia di Grosseto. Stando a quanto riportato anche dal quotidiano ‘La Repubblica’, il giornalista 70enne sarebbe stato colpito da un infarto nella notte. Ferrara si sarebbe sentito male ieri sera intorno alle 23 mentre si trovava all’interno della sua casa di Scansano, in provincia di Grosseto. Immediati i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno portato d’urgenza in ospedale l’ex direttore responsabile del quotidiano “Il Foglio”. LEGGI ANCHE => “Grosso co**one”, “Comunista dentro, intollerante”: botta e risposta social tra Ferrara e Capezzone Una volta giunto presso l’ospedale grossetano, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 28 gennaio 2022)si trova attualmenteinall’ospedale Misericordia di Grosseto. Stando a quanto riportato anche dal quotidiano ‘La Repubblica’, il70enne sarebbe statoda unnella notte.si sarebbe sentito male ieri sera intorno alle 23 mentre si trovava all’interno della sua casa di Scansano, in provincia di Grosseto. Immediati i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno portato d’urgenza in ospedale l’ex direttore responsabile del quotidiano “Il Foglio”. LEGGI ANCHE => “Grosso co**one”, “Comunista dentro, intollerante”: botta e risposta social trae Capezzone Una volta giunto presso l’ospedale grossetano, ...

