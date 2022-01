Giuliano Ferrara colpito da infarto: è ricoverato in rianimazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è stato colpito da un infarto ed è ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. Il direttore de "Il Foglio", Claudio Cerasa, ha però rassicurato: "Non è in gravi condizioni".Giuliano Ferrara da tempo si è trasferito in Maremma dove possiede un'azienda agricola e da lì ha comunque continuato a scrivere editoriali. Proprio oggi il Foglio, quotidiano da lui fondato, ha pubblicato un suo articolo a proposito del Quirinale in cui portava avanti la tesi di un Draghi al Quirinale. I medici lo hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022)è statoda uned è orain condizioni gravissime nel reparto didell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. Il direttore de "Il Foglio", Claudio Cerasa, ha però rassicurato: "Non è in gravi condizioni".da tempo si è trasferito in Maremma dove possiede un'azienda agricola e da lì ha comunque continuato a scrivere editoriali. Proprio oggi il Foglio, quotidiano da lui fondato, ha pubblicato un suo articolo a proposito del Quirinale in cui portava avanti la tesi di un Draghi al Quirinale. I medici lo hanno ...

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - AttilioSacco : RT @LUCRIGONI: L'unica, vera, disperante notizia del giorno è che Giuliano Ferrara, @ferrarailgrasso, sta molto male. Al netto di come la p… - ResPubl79983835 : Voleva il vaccino obbligatorio. Oggi la politica tutta si stringe a cerchio attorno a Giuliano Ferrara. E non riesc… -