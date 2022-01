Giuliano Ferrara colpito da infarto: è gravissimo in ospedale (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuliano Ferrara è stato colpito da un'infarto ed è ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Misericordia di Grosseto. La notizia, anticipata da "Maremmaoggi", è stata confermata ad askanews da qualificate fonti ospedaliere. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il giornalista di 71 anni, fondatore del quotidiano "Il Foglio", noto conduttore televisivo ed ex ministro del governo Berlusconi, "lotta tra la vita e la morte". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022)è statoda un'ed è ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'Misericordia di Grosseto. La notizia, anticipata da "Maremmaoggi", è stata confermata ad askanews da qualificate fonti ospedaliere. Secondo quanto riferito dal quotidiano, il giornalista di 71 anni, fondatore del quotidiano "Il Foglio", noto conduttore televisivo ed ex ministro del governo Berlusconi, "lotta tra la vita e la morte".

