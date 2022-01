Giuliano Amato | oltre al Quirinale c' è l' elezione a presidente della Consulta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Due voltedel Consiglio,che due volte ministro del Tesoro e uan per le riforme istituzionali., classe 1938 , è stato più volte tirato in ballo per l'del ...

Due volte presidente del Consiglio, oltre che due volte ministro del Tesoro e uan per le riforme istituzionali., classe 1938 , è stato più volte tirato in ballo per l'elezione del presidente della Repubblica . Comunque vada la partita del Quirinale , domani diventerà presidente della Corte ...Tra i nomi che girano come quello di, Pierferdinando Casini, Maria Elisabetta Casellati, ha qualche preferenza? 'Mi è piaciuto il nome del professor Sabino Cassese. Mi sembra anche lui ...Roma, 28 gennaio 2022 - Due volte presidente del Consiglio, oltre che due volte ministro del Tesoro e uan per le riforme istituzionali. Giuliano Amato, classe 1938, è stato più volte tirato in ballo p ...Ovvio che trasgredire un divieto così pervasivo, come ha fatto Draghi, sia intollerabile, e giustifica pienamente chi gli ha dato, in questi giorni, dell’arrogante Draghi, il linguaggio e la psicopoli ...