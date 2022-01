“Giorni molto brutti”. Silvio Berlusconi in ospedale, è il fratello Paolo a dare le ultime notizie: “Come sta oggi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla candidatura per il Colle al San Raffaele. Gli ultimi Giorni per Silvio Berlusconi sono stati un’autentica giostra. Il suo nome è stato il primo spuntato fuori dalla cosiddetta ‘rosa’ che, nella serata di venerdì 28 gennaio, ancora non ha dato il nuovo Presidente della Repubblica. Fumata nera anche per Elisabetta Casellati, impallinata da 71 franchi tiratori, ma comunque impossibilitata a succedere a Sergio Mattarella senza il sostegno di forze estranee al centrodestra. A proposito di Silvio Berlusconi, Come sapete, si trova in ospedale dal 23 gennaio per curare un’infezione alle vie urinarie. A spiegare le sue condizioni di salute è stato il professor Zangrillo: “Si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo e inseriti in un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla candidatura per il Colle al San Raffaele. Gli ultimipersono stati un’autentica giostra. Il suo nome è stato il primo spuntato fuori dalla cosiddetta ‘rosa’ che, nella serata di venerdì 28 gennaio, ancora non ha dato il nuovo Presidente della Repubblica. Fumata nera anche per Elisabetta Casellati, impallinata da 71 franchi tiratori, ma comunque impossibilitata a succedere a Sergio Mattarella senza il sostegno di forze estranee al centrodestra. A proposito disapete, si trova indal 23 gennaio per curare un’infezione alle vie urinarie. A spiegare le sue condizioni di salute è stato il professor Zangrillo: “Si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo e inseriti in un ...

Advertising

FranckRibery : Negli scorsi giorni e nelle scorse settimane purtroppo ho avuto degli impedimenti dovuti al Covid ed è stato molto… - lorepregliasco : I dati del nostro sondaggio per @SkyTG24, insieme a altre rilevazioni di questi giorni (ad esempio EMG per… - Ruffino_Lorenzo : Nell'ultima settimana i casi sono diminuiti rispetto a sette giorni prima tutte le volte tranne che per un giorno.… - mammutsrl : ??In TV questi giorni si parla molto dell'elezione del presidente della Repubblica e della tensostruttura che abbiam… - Spicci3 : @maurobiani La conferma che Salvini è un incompetente pagato oro l'ha dimostrato in questi giorni di teatrini Ma qu… -