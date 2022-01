Giornata della Memoria, via ai lavori per la baracca dell'ex lager: 'Simbolo per ricordare quelle atrocità' (Di venerdì 28 gennaio 2022) SERVIGLIANO - Potrebbero partire in primavera i lavori per il recupero della baracca dell'ex campo di prigionia di Servigliano. Ieri mattina, il sindaco Marco Rotoni ha sentito la Soprintendenza per ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 28 gennaio 2022) SERVIGLIANO - Potrebbero partire in primavera iper il recupero'ex campo di prigionia di Servigliano. Ieri mattina, il sindaco Marco Rotoni ha sentito la Soprintendenza per ...

