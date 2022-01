Giornata della memoria 2022: il significato della Shoah (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Ennio Silvano Varchetta. Il 27 di gennaio è il giorno in cui in tutto il mondo si commemora la Shoah, il genocidio degli Ebrei operato dalla Germania nazista e i suoi alleati durante la Seconda guerra mondiale. La Giornata della memoria è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005 per ricordare per sempre ciò che Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Ennio Silvano Varchetta. Il 27 di gennaio è il giorno in cui in tutto il mondo si commemora la, il genocidio degli Ebrei operato dalla Germania nazista e i suoi alleati durante la Seconda guerra mondiale. Laè stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005 per ricordare per sempre ciò che Il Blog di Giò.

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - OfficialSSLazio : In occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Museo della Shoah di Roma ha presentato 'Passaggi di Memor… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - magazine_bl : GIORNATA DELLA MEMORIA. Vi raccontiamo la storia del Campo di Concentramento e Internamente di Casoli in provincia… - Miti_Vigliero : RT @DarioBallini: Il momento più alto della giornata. Aula di Montecitorio. Microfono acceso. Risuona un: 'NO NO, IO LA PROSTATA L'HO LEVA… -