'Ghiaccio', una scelta d'amore, il nuovo film di Moro e De Leonardis (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ghiaccio', o 'la scelta giusta', quella che ci fa stare in pace con noi stessi. Il film di Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis riconcilia con il cinema. Quello vero, lontano da tutte le retoriche, i manierismi, la voglia di piacere a tutti i costi. 'Ghiaccio', il coraggio della scelta di cambiare gli eventi Scritto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, con la regia di Moro ai suoi esordi, 'Ghiaccio' non conosce atteggiamenti divistici. Il film dipinge uno spaccato popolare, quello della storica borgata romana del Quarticciolo con una vicenda cruda, brutale, vera, che parla d'amore. E' amore quello che si ha per le proprie radici, anche quando si rivelano scomode. E' amore quello ...

