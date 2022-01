GFVIP: SIGNORINI TRA NUOVI INGRESSI, SOLEIL CONTRO TUTTI E LE IMMANCABILI SORPRESE (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stasera, venerdì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI. Le anticipazioni del GFVIP. Due NUOVI INGRESSI nella Casa di “Gf Vip”: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Quale sarà la reazione dei “vipponi” e soprattutto delle “vippone”? Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati per SOLEIL Sorge che si sente da sola CONTRO TUTTI. A turbare più di tutto SOLEIL è probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti. Emozionante sorpresa per ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stasera, venerdì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso. Le anticipazioni del. Duenella Casa di “Gf Vip”: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Quale sarà la reazione dei “vipponi” e soprattutto delle “vippone”? Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati perSorge che si sente da sola. A turbare più di tuttoè probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti. Emozionante sorpresa per ...

